Трамп поговорит с Меркель о зависимости Европы от российского газа

Президент США Дональд Трамп обсудит с канцлером Германии Ангелой Меркель зависимость европейских стран от российского газа. Об этом сообщил представитель Белого дома, передает ТАСС.

По его словам, Трамп и Меркель поговорят о «важности сокращения зависимости Европы от российского газа». Кроме того, политики обсудят торговлю и энергетическую безопасность.

Помимо этого, в разговоре будет затронута тема о повышении странами НАТО военных расходов до двух процентов от национального ВВП, согласно взятым обязательствам.

Ранее Трамп уже критиковал Германию за нежелание увеличивать долю военных расходов и финансирование вместо этого проекта «Северный поток-2». О возможной зависимости Европы от российского газа при реализации проекта говорил также и госсекретарь США Майкл Помпео.

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