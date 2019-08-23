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Российский телеведущий назвал спасение пятилетней девочки в лесу закономерным

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Российский телеведущий Тимофей Баженов назвал спасение ребенка в лесу Нижегородской области «абсолютно закономерным явлением». Его слова приводит издание «Петербургский дневник».

По словам Баженова, дети никогда не идут против лесных обитателей и окружающей их среды, и это позволяет им спастись. Он заметил, что паника в экстремальной ситуации всегда играет против человека. К примеру, потерявшийся в лесу может наброситься на дикого зверя.

Ведущий подчеркнул, что выживаемость человека в таких условиях зависит от его приспособленности к жизни. Баженов заявил, что взрослые чаще опираются на рассудок, а дети — на инстинкты. «Выживаемость детей в лесу всегда на порядок выше, чем у взрослых», — уточнил он.

Помимо этого, Баженов назвал «абсолютно нормальным» многодневный голод, в котором находилась пятилетняя девочка Зарина и другие дети, также потерявшиеся в лесах этим летом. «Считать голод причиной неприятностей вряд ли необходимо», — заключил он, заметив, что дети способны найти безопасные источники воды, чтобы утолить жажду.

Пятилетняя девочка Зарина А. ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района 18 августа. В масштабных поисках участвовали тысячи человек. Ребенка нашли вечером 21 августа в двух километрах от населенного пункта. В первую очередь девочка попросила «тортик и пить». Спустя два дня медики сообщили, что истощенный ребенок пошел на поправку.

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