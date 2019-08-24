Бывший советник Трампа усомнился в психическом здоровье президента 

Бывший советник Дональда Трампа Энтони Скарамуччи назвал президента США «сумасшедшим, который катится по наклонной плоскости», пишет MarketWatch.

«Трампу 73 года, через пять лет ему будет уже 78. Его атакуют со всех сторон, он теряет умственные способности, и я думаю, что он в ситуации, когда дело будет только ухудшаться», — сказал Скарамуччи. Он добавил, что не поддерживает переизбрание Трампа на второй президентский срок.

Энтони Скарамуччи был другом Трампа и активно поддерживал его на прошлых выборах, напоминает издание. В июле 2017 года Скарамуччи занял должность директора Белого дома по коммуникациям и покинул ее спустя 10 дней после назначения.

Ранее американский лидер назвал себя избранным, рассуждая о необходимости торговой войны с Китаем. До этого он поддержал высказывания в подобном духе о своей роли благодетеля Израиля.

В июне Трамп США официально объявил о решении баллотироваться на второй срок и дал старт своей кампании к выборам 2020 года. Трамп пожаловался, что с самого первого дня в Белом доме подвергался нападкам со стороны лживых СМИ и сторонников «охоты на ведьм». Он также обрисовал тревожную картину того, как будет выглядеть мир, если он проиграет в 2020 году: по его мнению, критики власти ведут себя «не по-американски», а демократы «хотят уничтожить вас и хотят уничтожить страну, какой мы ее знаем».

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября следующего года.

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