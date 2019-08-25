Девушка рассказала о пугающих последствиях приема противозачаточных таблеток

Жительница Великобритании Лекси Нэш (Lexie Nash) рассказала о том, как чуть не погибла из-за приема противозачаточных таблеток. Об этом пишет Sun.

По словам Нэш, сначала она почувствовала сильную головную боль и боль в шее. Родители отвезли ее в больницу, но врачи сказали, что это мигрень, и отпустили девушку домой. Однако состояние Нэш ухудшилось. На следующий день она практически потеряла способность видеть, говорить и ходить.

Когда британку снова привезли в больницу, врачи подумали, что у нее менингит. Позже выяснилось, что у нее редкая форма нарушения мозгового кровообращения — тромбоз синусов твердой мозговой оболочки. Доктора сказали родителям Нэш готовиться к худшему исходу, но девушка пошла на поправку. Спустя месяц ее выписали из больницы.

Врачи заключили, что болезнь девушки была спровоцирована тем, что она на протяжении девяти месяцев до этого принимала комбинированные оральные контрацептивы. По данным британской службы здравоохранения, содержащийся в них эстроген может повысить риск образования тромбов.

Эксперты отметили, что вероятность проявления подобного побочно эффекта крайне мала. Кроме того, перед назначением контрацептивов врачи обязаны проверить склонность организма той или иной пациентки к образованию тромбов.

В настоящий момент девушке все еще не удалось полностью восстановиться после случившегося. Она страдает от усталости, головокружения, сильных головных болей, судорог. Также у нее есть проблемы с речью и кратковременной памятью.

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