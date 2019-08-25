Названа причина обрушения моста в Харькове

Путепровод над железнодорожными путями в Харькове разрушился из-за перегруженного грузового автомобиля. Об этом говорится в сообщении Укравтодора в Facebook.

Отмечается, что после проезда фуры произошло смещение плиты и конструкция разрушилась. Работающие на месте происшествия эксперты анализируют записи с камер видеонаблюдения, изучают тормозной путь и другие факторы.

После проверки будет принято решение о восстановлении участка моста или полной реконструкции сооружения.

Как сообщалось ранее, обрушилась одна сторона моста от рынка «Лоск» в сторону поселка Песочин. В происшествии никто не пострадал.

В настоящий момент движение транспорта по мосту перекрыто.

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