В Харькове обрушился автомобильный мост

В Харькове обвалился автомобильный мост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Харьковской области.
В результате произошедшего никто не пострадал.
В пресс-службе полиции рассказали, что обрушилась одна сторона моста от рынка «Лост» в сторону поселка Песочин. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
В настоящий момент движение транспорта по мосту перекрыто.
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