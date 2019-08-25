Россия заменит «кукурузники»

В России создадут новый самолет на замену летательному аппарату Ан-2, известному как «кукурузник». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и торговли.

Новый самолет создадут на базе одномоторного самолета ТВС-2ДТС «Байкал», разработанного Сибирским НИИ авиации на базе Ан-2. В Минпромторге пояснили, что «Байкал» — экспериментальный аппарат, созданный для отработки новых технологий. Ранее планировалось, что именно «Байкал» заменит «кукурузники».

Решение о том, какие именно технологические особенности ТВС-2ДТС будут использованы при создании новых летательных аппаратов, примут в сентябре. На разработку планируется потратить более 1,2 миллиарда рублей. Опытный образец самолета для испытаний будет сконструирован до декабря 2020 года.

Новый самолет будет вмещать от 9 до 14 человек. Он поможет повысить транспортную доступность отдаленных регионов России и улучшить развитие местных авиалиний.

Ан-2 — легкий многоцелевой самолет, который был разработан в СССР в 1946-48 годах. Он используется как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный и пассажирский, а также состоит на вооружении ВВС многих стран. Занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолет, который выпускается уже более 70 лет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!