Больше половины российских туристов отказались тереть памятники на удачу

Более половины россиян (57 процентов) никогда не трут памятники на удачу, так как считают, что это наносит вред скульптуре. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса путешествий Туту.ру, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Только четверть россиян верит, что традиция тереть разные части памятников в путешествиях приносит удачу. 41 процент туристов из России любят прикасаться к памятникам, но по разным причинам. Так, 23 процента просто не могут удержаться, чтобы не потереть скульптуру на удачу.

18 процентов делают это осознанно — они гладят не все скульптуры подряд, а предварительно изучают, что кроется за ритуалом. Еще два процента опрошенных специально выстраивают маршруты так, чтобы на пути попались памятники.

Ранее туристам в Риме запретили сидеть на ступенях исторической достопримечательности — Испанской лестницы. Причина — беспокойство властей о сохранности лестницы. Лицам, чье поведение создает угрозу памятникам истории и культуры, по недавно вступившему в силу новому закону грозит штраф от 250 до 400 евро.

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