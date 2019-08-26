Власти Подмосковья отчитались о заготовке кормов для животных

В Подмосковье скошено и заготовлено порядка 840 тысяч тонн кормов для животных на зиму, проинформировал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводятся на сайте областного правительства в понедельник, 26 августа.

«Кормозаготовка для животных идет в Подмосковье опережающими темпами, по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день в регионе скошено 143 тысячи гектаров естественных и сеянных трав на сено, сенаж, зеленый корм и силос», — сказал глава областного ведомства.

Разин выразил уверенность в том, что план по заготовке кормов в Московской области будет выполнен.

Ранее министр заявлял, что в регионе планируется увеличение объемов выращивания кормов для животных путем ввода в сельскохозяйственный оборот новых земель и применения современных аграрных технологий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заверил, что власти будут активно развивать сельское хозяйство, так как именно оно обеспечивает экономический рост региону.