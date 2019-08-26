В Литве задержали российских пограничников

В Литве задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России, их уже передали российской стороне. Об этом сообщает телеканал LNK, передает «Интерфакс».

Отмечается, что инцидент произошел вечером пятницы, 23 августа, в поселке Нида после встречи пограничников Литвы и Калининградской области России. Литовская сторона утверждает, что вооруженные пистолетами российские пограничники вошли на территорию прибалтийской республики на полкилометра.

По словам замглавы Службы охраны государственной границы Литвы Видаса Мачайтиса, после задержания российские сотрудники погранслужбы ФСБ объяснили, что нарушили государственную границу Литвы непреднамеренно, реагируя на аналогичное нарушение в отношении российской границы. Литовский чиновник объясняет инцидент неопытностью задержанных россиян.

В июне литовский прогулочный катер нарушил в Куршском заливе морскую границу России. Двигатель катера вышел из строя, и судно отнесло течением в российские воды, где оно село на мель в Куршском заливе. На борту находились шесть празднующих свадьбу граждан Литвы.

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