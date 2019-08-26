Удэгейцы и нанайцы наладят производство пряников с таежными наполнителями

В селе Красный Яр на севере Приморья начнут выпускать пряники с наполнителем из дикоросов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора национального парка «Бикин», где расположено село, Алексей Кудрявцев.

Представители коренных народов Дальнего Востока — удэгейцы и нанайцы — начнут выпуск своих оригинальных хлебобулочных изделий с таежными наполнителями. «Мы уже разрабатываем рецептуру, <...> в сентябре заработает пекарня, и в этой пекарне <...> мы будем печь хлебобулочные изделия для села Красный Яр и близлежащих сел. В том числе будем делать эксклюзивную продукцию для туристов, для продажи на внешний рынок», — рассказал Кудрявцев. Первую продукцию село может представить к Восточному экономическому форуму в 2020 году.

Производство пряников отвечает целям национального проекта, направленного на поддержку малого и среднего предпринимательства. В него входят пять федеральных проектов, которые направлены на популяризацию предпринимательства, улучшение условий ведения бизнеса, расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, акселерацию субъектов малого и среднего бизнеса, а также создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

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