Генерал МВД вмешался в конфликт двух детей из-за игрушечной машинки

В Чугуевском районе Приморского края начальник управления МВД России Николай Афанасьев разрешил конфликт двух детей, которые поссорились из-за игрушечного автомобиля. Об этом сообщается на сайте краевого управления ведомства.

В июле во время схода жителей села Уборка к Афанасьеву обратился 6-летний Артем. Мальчик рассказал, что обидчик отобрал у него игрушечную машинку, и попросил генерала разобраться с ним. Афанасьев откликнулся на просьбу ребенка, а на сайте МВД опубликовали пресс-релиз о разрешении конфликтной ситуации.

«Полиция Приморья во главе с начальником отреагировала на просьбу ребенка и приняла меры к разрешению конфликта. Таким образом генералу полиции удалось погасить детский конфликт из-за игрушечной машинки», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что 26 августа Артему исполнилось шесть лет, и начальник районного отдела внутренних дел Сергей Кузьменко приехал к нему, чтобы передать поздравление от Афанасьева. Артему подарили машину на пульте управления и покатали его вместе с младшим братом на полицейском автомобиле.

1 июня в Биробиджане Еврейской автономной области сотрудники спецподразделения «Гром» раздали детям полицейских автоматы и бронежилеты в честь празднования Дня защиты детей. В подразделении отметили, что ребята с удовольствием надевали бронежилеты и каски, смотрели в бинокли, а желающие сдали отпечатки пальцев.

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