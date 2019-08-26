Кремль отреагировал на предложение Трампа по G8

Кремль не считает предложение президента США Дональда Трампа о возвращении к формату G8 провокацией, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 26 августа.

«Возвращение в G7 не самоцель для России. Вместе с тем мы не отказывались ни от каких форматов общения, но и навязывать свое участие никому не собираемся», — сказал Песков.

Он добавил, что возвращение РФ по предложению лишь одной из сторон в любом случае невозможно.

25 августа газета The Guardian сообщила, что Дональд Трамп поссорился с лидерами стран-участниц G7 из-за их отказа вернуть Россию в клуб. По мнению американского лидера, присутствие России необходимо для обсуждения таких вопросов, как Иран, Сирия и КНДР. Трамп также допустил, что президент России Владимир Путин будет приглашен на следующий саммит «Большой семерки».

Формат G8 перестал существовать в 2014 году после вхождения Крыма в состав РФ.

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