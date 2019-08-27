Три миллиона цветов заготовили в Подмосковье к 1 сентября

К началу учебного года тепличные комплексы Московской области поставят в магазины порядка трех миллионов цветов, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО во вторник, 27 августа.

«Только тепличный комплекс "Подосинки" срежет 1,7 миллиона роз. На втором месте — хризантемы», — рассказал Разин.

По его словам, спрос на цветы в преддверии праздника не падает.

Накануне министр образования региона Ольга Забралова сообщила, что 2 сентября за школьные парты сядут свыше 900 тысяч учащихся. Он подчеркнула, что все дошкольные и школьные учреждения готовы к началу нового учебного года.

Обеспечивать безопасность учащихся 1 сентября будут более 1,2 тысячи сотрудников МЧС и 270 единиц техники. В регионе в этот день запланировано почти 1,5 тысячи торжественных мероприятий в более чем 3,8 тысячи образовательных учреждениях.