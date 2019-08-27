Фанаты футбольного клуба припарковали советский танк перед стадионом

Фанаты сербской «Црвены Звезды» прикатили советский танк Т-55 к домашнему стадиону клуба перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз». Об этом сообщает Reuters.

Выведенную из эксплуатации машину болельщики доставили к северному входу арены «Райко Митич». Она была вновь покрашена в камуфляжные цвета, в ней не было никаких боеприпасов и взрывчатых веществ. Фанаты отказались считать акцию провокационной. Агентство передает, что десятки поклонников «Црвены Звезды» сфотографировались с танком, а один из них заявил: «Это не провокация. Это абсолютно нормально. Война закончилась 25 лет назад».

«Црвена Звезда» примет «Янг Бойз» во вторник, 27 августа. Первый матч этих команд завершился со счетом 2:2. Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.

Т-55 — советский танк, производился с 1958 по 1979 год. Модель использовалась Югославской народной армией в ходе вооруженных конфликтов в 90-е годы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!