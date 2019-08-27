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Композитный обвес UMATEX от «Росатома» испытан на мотогонках в Португалии

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Инновационный аэродинамический обтекатель мотоцикла, изготовленный из российского углеродного волокна в Научно-исследовательском центре UMATEX (входит в «Росатом»), испытали на мотогонках в Португалии. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании. В результате тестовой сессии гонщик команды Puccetti Racing Топрак Разгатлиоглу на мотоцикле с углепластиковым обвесом российских атомщиков показал лучшее время.

«Применение углеродного волокна в изготовлении обвеса оказывает существенный эффект на скоростные показатели мотоцикла. Высокая жесткость, низкий вес и уникальная аэродинамика углепластикового обвеса позволяет разгоняться до высоких скоростей, превышающих 300 километров в час, а также повышает эффективность торможения при прохождении поворотов. Мотоцикл с композитным обвесом, меньше вибрирует и ведет себя более стабильно во время гонки», — рассказал руководитель Научно-исследовательского центра UMATEX Госкорпорации «Росатом» Семен Кишилов.

Двухдневная тестовая сессия с участием всех команд грядущего чемпионата мира по супербайку WorldSBK, который пройдет в Португалии в Портимао с 6 по 8 сентября, состоялась на автодроме Internacional do Algarve. В ходе первого дня гонщик команды Puccetti Racing, партнером которой выступает UMATEX, Топрак Разгатлиоглу показал самое быстрое время и обогнал именитых гонщиков Джонатана Реа и Альваро Баутиста. В ходе второго дня гонщик почувствовал легкое недомогание и принял решение сойти с дистанции, в результате чего занял общее 3 место по результатам тестовых заездов.

Топрак Разгатлиоглу подтвердил, что результаты сессии, где он участвовал на мотоцикле с обвесом UMATEX превосходили результаты которых он достиг в ходе первого дня с оригинальным обвесом: «Используя обвес от UMATEX я смог разогнаться до большей скорости на прямых участках трассы», — подчеркнул спортсмен.

UMATEX Росатом является партнером спортивной команды по мотогонкам из Италии - Kawasaki Puccetti Racing, которая участвует в Чемпионате мира по супербайку WorldSBK. Соглашение о партнерстве между UMATEX и Kawasaki Puccetti Racing было подписано в Москве в конце 2018 года. Сотрудничество с командой позволит UMATEX и «Росатому» укрепить позиции на международном рынке.

Команда Kawasaki Puccetti Racing является официальным партнером концерна Kawasaki. Kawasaki Puccetti Racing участвует в Чемпионате мира по супербайку WorldSBK. Уникальность Чемпионата мира по супербайку WorldSBK заключается в том, что в соревнованиях участвуют мотоциклы с компонентами из композитов, которые будут выпускаться серийно. Гонки чемпионата мира посещают более 500 тысяч человек.

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