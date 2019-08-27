С бунтовавшими из-за контрактов лучшими российскими биатлонистами договорились

Союз биатлонистов России (СБР) согласовал со спортсменами из сборной условия заключения контрактов. Об этом ТАСС рассказал президент СБР Владимир Драчев.

Во вторник, 27 августа, представители Союза встретились с Александром Логиновым, Дмитрием Малышко, Антоном Бабиковым и Матвеем Елисеевым. Они отказывались подписать новые контракты с СБР, потому что их не устраивало количество рекламных мест для личных спонсоров на экипировке.

«Сейчас мы обо всем договорились, у нас есть полное понимание. Этот сезон будет переходным, мы пошли спортсменам навстречу: их действующие соглашения с личными спонсорами будут сохранены», — сообщил Драчев. Он отметил, что в приложении к основному контракту каждый спортсмен получит дополнительный договор, который позволит ему исполнить обязательства перед личным спонсором.

О конфликте между СБР и биатлонистами стало известно в конце июля. Тогда, в частности, сообщалось, что Логинов отказался подписывать контракт, из-за чего спортсмен мог быть не допущен до участия в соревнованиях. В середине августа было подсчитано, что союз тратит на спортсменов из национальной сборной 61,98 миллиона рублей в год.

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