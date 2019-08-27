Парламент Венесуэлы признал недействительным военное соглашение с Россией

Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере. Об этом свидетельствует документ, опубликованный парламентом в Twitter.

«Это соглашение не было рассмотрено ни комиссией по внешней политике, суверенитету и интеграции, ни парламентом, что указывает на его неконституционность, а значит оно недействительно», — говорится в тексте документа.

Россия и Венесуэла заключили соглашение о визитах военных кораблей 15 августа. Документ подписали российский министр обороны Сергей Шойгу и его венесуэльский коллега Владимир Падрино Лопес на встрече в Москве. Он предусматривает визиты кораблей в порты обеих стран. Главы министерств также обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других стран объявили о поддержке действующего президента Николаса Мадуро.

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