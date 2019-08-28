Российский лыжник негативно оценил возможность работы в Госдуме

Трехкратный призер чемпионатов мира по лыжным гонкам Александр Бессмертных прокомментировал возможность работы в Госдуме после окончания спортивной карьеры. Его слова приводит Sports.ru

Бессмертных посчитал бесполезным занятия политикой. «Мне говорят: "Закончишь с лыжами — в Думу пойдешь". А что я буду там делать? Кнопки нажимать: за или против?! Какой смысл сидеть в кабинете и ждать, когда тебе бумажки принесут», — отметил он.

По мнению лыжника, одна из главных проблем в России — это неквалифицированные специалисты. «Человек в шахту никогда не спускался, а руководит ею. Люди сидят не на своих местах», — добавил он. Бессмертных отметил, что после окончания карьеры вполне может работать грузчиком, ведь жизнь непредсказуема.

32-летний Бессмертных на чемпионате мира 2019 года завоевал две серебряные медали: на дистанции 15 километров и в эстафете. Также он является серебряным призером Олимпийских игр 2014 года.

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