Российские лыжники завоевали медаль в эстафете на чемпионате мира

Российские лыжники Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Сергей Устюгов заняли второе место в эстафете на чемпионате мира в австрийском Зеефельде. Результаты доступны на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Победителями соревнований стали норвежцы Эмиль Иверсен, Мартин Йонсруд Сундбю, Шюр Рете и Йоханнес Клэбо, прошедшие дистанцию в 40 километров за 1 час 42 минуты и 32,1 секунды. Сборная России отстала от лидера на 38,8 секунды. Третье место заняли французы Адриан Бэкшнайдер, Морис Манифика, Клеман Парисс и Ришар Жув (+1 минута и 1 секунда).

Для сборной России эта медаль стала седьмой на чемпионате мира. В активе команды теперь четыре серебряных и три бронзовых награды.

Соревнования завершатся 3 марта.

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