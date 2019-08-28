В Крыму оценили условия США по возвращению России в G7

Крым навсегда стал частью России, заявил депутат Госсовета республики Владислав Ганжара, комментируя предложение отказаться от полуострова ради возвращения в G7. Российского парламентария цитирует RT в среду, 28 августа.

«Никогда и ни при каких условиях на чашу весов не будет поставлен вопрос возвращения Крыма Россией куда-либо и участие нашей страны в любого рода международных организациях, будь то G8 или что-то иное», — сказал он.

По его словам, роль России на международной арене и без G7 с каждым годом растет.

Ранее в среду специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что России стоит вернуть Крым Украине для возобновления сотрудничества в G7.

О целесообразности участия России в G7 ранее заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, многие обсуждаемые на саммите вопросы касаются российской стороны, в частности, ситуация в Сирии. Американский лидер допустил, что пригласит российского коллегу Владимира Путина на следующую встречу. СМИ писали, что из-за разногласий по вопросу возвращения РФ в формат G Трамп поссорился с лидерами стран-участниц.

Россия входила в G8 до присоединения Крыма в марте 2014 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!