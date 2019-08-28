Работавший со Скорсезе композитор погиб в авиакатастрофе с женой и младенцем

Британский композитор Джонатан Голдштейн разбился в авиакатастрофе с женой Ханной и их ребенком. Об этом сообщает Mirror.

Частный самолет семьи потерпел крушение в швейцарских Альпах на территории высокогорного перевала Симплон и загорелся после столкновения.

Об авиакатастрофе сообщил 63-летний турист, путешествовавший по горам с семьей. По его словам, на месте крушения присутствовали еще два человека, которые поспешили к самолету, чтобы помочь пассажирам, однако не смогли подойти близко из-за пламени.

Полиция позже подтвердила, что все три человека, находившиеся в самолете, погибли.

Отмечается, что семья Голдштейна направлялась из Швейцарии в Италию.

Джонатан Голдштейн принял участие в написании саундтрека к фильму Мартина Скорсезе «Мыс страха». Он также основал собственную компанию Goldstein Music Group и выступил композитором ленты «Примо». Его жена сотрудничала с Лондонским симфоническим оркестром и британским оркестром Филармония.