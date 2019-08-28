Россиян предупредили о заморозках

Похолодание до минусовой температуры придет в центральные регионы России, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Ее слова приводит «Российская газета».

Она рассказала, что прошедший по северу России циклон затягивает холодный воздух на европейскую территорию.

Среда, 28 августа, станет самым холодным днем на этой неделе сразу в нескольких регионах — от Севера до Поволжья. По прогнозам синоптиков, дневная температура будет в пределах 14-19 градусов, а ночью столбик термометра опустится ниже нуля.

В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидается до минус трех градусов. В Подмосковье ожидается до минус двух градусов.

Заморозки не исключаются и в ночь с четверга на пятницу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!