Женщина порезала трехлетнему ребенку лицо в центре Тбилиси

misha robaqidze / YouTube

В центре Тбилиси женщина совершила нападение на двоих малолетних детей, шедших по улице с родителями. Видео инцидента опубликовано в YouTube.

На кадрах видно, как женщина средних лет, сначала спокойно проходившая мимо семейной пары, державшей за руки двоих детей, неожиданно накидывается на ребенка и наносит два удара по его лицу. После этого она уходит спокойным шагом, однако вскоре возвращается. После того как мать закрыла собой пострадавшего мальчика, нападавшая переключила внимание на второго ребенка — девочку, державшую отца за руку. Родитель успел вовремя среагировать и не дал нанести ребенку травму. Тогда женщина развернулась и спокойно пошла через дорогу. Отец попытался догнать ее, но она отпугнула его острым предметом.

Как отмечает грузинский Первый канал со ссылкой на МВД республики, 50-летняя женщина, напавшая на семью, задержана. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему». Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Пострадавший ребенок 2015 года рождения доставлен в больницу с глубокими ранениями в области носа и правой щеки. По словам врачей, они сделали все возможное, чтобы ему не понадобилась пластическая операция. Пострадавший мальчик пребывал в состоянии средней тяжести, сейчас он находится в стационаре.

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