Названы самые непопулярные для путешествий страны

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, какие туристические направления стали самыми непопулярными. Для этого эксперты выяснили, в какие места летом 2019 года было продано всего по одному билету. Результаты исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

На первом месте антирейтинга оказался Уругвай, расположенный в Южной Америке: перелет туда обошелся путешественнику в 86 тысяч рублей. Вторую строчку занял остров Аруба на юге Карибского моря (72 тысячи рублей), а третьим в списке идет государство Эль-Сальвадор в Центральной Америке (68 тысяч рублей).

Кроме того, специалисты выяснили, что самыми бюджетными невостребованным направлением стали одни из самых закрытых стран мира: Саудовская Аравия, которая не выдает туристических виз, и расположенная в Восточной Африке страна-армия Эритрея, в которой военнообязанными являются и женщины, и мужчины, а срок службы составляет до 15 лет.

В августе российский сервис путешествий «Туту.ру» выяснил, в какие города Европы реже всего летали российские туристы. На первое место антирейтинга попал норвежский город Молде. За лето 2019 года туда слетал всего один пассажир из России на восемь дней. Он потратил на билет туда-обратно 42 тысячи рублей.

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