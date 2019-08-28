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У Sukhoi Superjet 100 лопнуло лобовое стекло при посадке

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Лобовое стекло в кабине пилотов самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) лопнуло при посадке в России. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел во время приземления в аэропорту Чукотки. На борту SSJ-100 находилось 109 человек, никто из них не пострадал. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее в августе самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» экстренно сел в Минеральных Водах из-за разгерметизации. Отмечается, что лайнер следовал из Элисты в Сочи. «Командир связался с диспетчерами и сообщил о нештатной ситуации. Было принято решение об экстренной посадке в Минводах», — рассказал источник.

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