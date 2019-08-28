В России испугались ужесточения наказаний за допинг

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов адресовал письмо членам исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), где высказался о проблемах борьбы с нарушениями антидопинговых правил. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Главной проблемой сегодня является борьба с допингом на уровне национальный федераций. В то же время если кто-то придерживается мнения, что чем жестче наказание, тем меньше преступлений, то криминальная статистика по всему миру говорит об обратном», — пишет Агапитов.

По мнению Агапитова, ужесточение наказаний за использование запрещенных препаратов не способствует искоренению допинга. Глава ФТАР настаивает, что подобная практика лишь ухудшает ситуацию. Чиновник утверждает, что необходима «прозрачная и честная» процедура назначения наказаний.

13 августа стало известно, что сразу пять российских тяжелоатлетов были временно отстранены от участия в соревнованиях. Россияне подозреваются в нарушении антидопинговых правил. IWF открыла расследование по данному делу. Среди отстраненных атлетов наиболее титулованным является Руслан Албегов. На счету атлета два золота чемпионата мира, две победы на чемпионате Европы и бронза на Играх в Лондоне.

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