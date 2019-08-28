Валуев похвастался своими ягодами

Депутат Государственной Думы от Брянской области Николай Валуев похвастался урожаем ягод со своей дачи. Фотографию куста голубики бывший боксер-тяжеловес опубликовал на своей странице в Instagram.

Пост политик подписал так: «Гордость садовода». Подписчики Валуева оценили урожай. «Браво! Никогда не пробовал эту ягоду, но, судя по ценам в супермаркете, она наполовину из золота», — написал один из них. «Это не голубика, в Питере ее называют Каринка, в Сибири Юрга, кто-то Ирга, Винная ягода... Очень вкусная ягода», — уточнил другой.

Валуев оставил профессиональный бокс в 2010 году. Он дважды становился чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. На его счету 52 боя на профессиональном ринге, в которых он одержал 50 побед. Боксеру пришлось уйти из спорта по состоянию здоровья: в его мозге обнаружили опухоль. В июне 2019-го он рассказал, что продолжает бороться с последствиями операции.

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