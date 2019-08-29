Новый старый премьер появится в Италии

Президент Италии Серджо Маттарелла дал бывшему премьер-министру страны Джузеппе Конте мандат на формирование нового правительства. Об этом сообщает Reuters.

Политик указал, что принял поручение главы государства и надеется представить ему список министров в ближайшие дни. Он также пояснил, что новой администрации придется сражу же приступать к составлению бюджета и разбираться с надвигающимся повышением налога с продаж.

Кабмин будет сформирован из решивших создать коалицию «Движения пяти звезд» и оппозиционной Демократической партии. Они ранее заявили, что готовы отодвинуть в сторону давнюю вражду и попытаться сформировать новое правительство под началом Конте. Последний не является членом какой-либо партии, однако считается близким к «Пяти звездам».

Премьер подал в отставку 20 августа. Он пояснил, что принял такое решение из-за Маттео Сальвини — на тот момент вице-премьера и главы МВД, а также лидера партии «Лига Севера». «[Он] показал, что преследует свои интересы и интересы своей партии. Его решения представляют серьезный риск для страны», — сказал Конте.

До этого в Италии разгорелся политический кризис. Сальвини заявил о серьезных разногласиях с союзником «Лиги» по правящей коалиции — «Движением пяти звезд» и, по сути, развале партнерства. Он тогда также потребовал проведения досрочных выборов.

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