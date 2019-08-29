Кум Порошенко решил уйти с поста генпрокурора Украины

Генпрокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию. Об этом сообщает канал «112 Украина».

«Прошу уволить меня с должности генерального прокурора Украины по собственному желанию на основании пункта 1 части первой статьи 42 Закона Украины "Про прокуратуру"», — говорится в заявлении на имя президента Владимира Зеленского.

Луценко возглавлял Генпрокуратуру с 2016 года. Зеленский потребовал его увольнения во время инаугурационной речи, а в начале июня внес соответствующее представление в Верховную Раду. Однако в парламенте отказались его увольнять, объяснив это тем, что глава государства неправильно оформил представление на увольнение.

Луценко является давним соратником бывшего президента Петра Порошенко. У него нет юридического образования, и эту должность он смог занять только после обновления украинского законодательства. В феврале 2012 года Луценко был признан виновным и приговорен к четырем годам лишения свободы за совершение ряда должностных преступлений. На свободу он вышел в апреле 2013-го — его помиловал тогдашний президент Виктор Янукович.

Через несколько дней после освобождения Луценко стал кумом Петра Порошенко, в то время депутата Рады. В апреле 2013 года Луценко вместе с женой Порошенко Мариной крестил дочь их соратника Юрия Стеця, на тот момент народного депутата, а с 2014 года — министра информационной политики Украины. Кроме того, в 2014-2015 годах Луценко возглавлял партию бывшего президента «Блок Петра Порошенко» (ныне« Европейская Солидарность»).

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