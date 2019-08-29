Россияне стали доверять только крупным банкам

Больше половины российских банков за последний год столкнулись с оттоком средств населения, следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА», выдержки из которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По подсчетам авторов, 53 процента банков в период с июля 2018 года по июнь 2019-го зафиксировали снижение остатков на текущих и депозитных счетах физических лиц. Впервые за последние пять лет этот показатель превысил 50 процентов. Год назад он равнялся 46 процентам.

Материалы по теме Вверх дном Мировая экономика сходит с ума. Почему она больше не будет прежней?

Компании выводили свои средства менее активно — только из 48 процентов банков за последний год. Однако и тут наблюдается рост по сравнению с 45 процентами год назад.

При этом в целом отечественная банковская система не столкнулась с сокращением пассивов — эта проблема актуальна только для мелких банков. Крупные же, напротив, зафиксировали приток средств как физических, так и юридических лиц. По итогам 2018 года объем средств населения на банковских счетах составил 28,6 триллиона рублей (рост 6,5 процента).

В банках за пределами топ-10 по размеру активов прирост средств населения за последний год составил 2,1 процента против 12,4 процента годом ранее. С пассивами предприятий ситуация обратная — прирост на 20,5 процента против оттока на уровне 4,9 процента год назад.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!