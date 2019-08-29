Сбежавшего с пистолетом российского полицейского нашли

Сбежавшего со служебным оружием полицейского нашли живым в Якутии. Об этом в четверг, 29 августа, «Ленте.ру» сообщил источник в МВД России.

По словам источника, Айтала Томского обнаружили сотрудники управления МВД по Якутии. Полицейский был в нетрезвом состоянии, служебное оружие находилось при нем, в нем не хватало четырех патронов. Томский объяснил коллегам, что стрелял по бутылкам.

Сотрудник транспортной полиции Айтал Томский пропал 26 августа, он уехал со службы с пистолетом Макарова и двумя магазинами с патронами к нему. Вечером того же дня СМИ сообщали, что полицейский найден мертвым, а на обоях в квартире сотрудника обнаружены предсмертные записки, в которых он объясняет, что попал в сложную жизненную ситуацию. Позже эта информация была опровергнута.

Северо-Восточное линейное управление МВД РФ проводит служебную проверку по факту случившегося.

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