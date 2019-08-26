Российский полицейский сбежал с оружием

В Якутске сотрудник транспортной полиции скрылся со служебным оружием. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщает агентство FlashSiberia.

По информации источника издания, полицейский получил служебный пистолет Макарова и два магазина с патронами к нему и скрылся. Перед этим он успел доехать до дома и переодеться. Теперь сотрудники якутской полиции разыскивают беглого коллегу, ориентировки на него направили в ближайшие населенные пункты.

20 августа сообщалось, что в Тульской области сотрудник спецназа застрелил задержанного за наркотики мужчину. Полицейские вместе с коллегами пытались остановить предполагаемых наркосбытчиков, которые ехали на автомобиле, в ответ водитель попытался сбить их и наехал одному на ногу. Спасаясь, спецназовец произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем — на поражение.

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