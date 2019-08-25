Пьяного полицейского заподозрили в наезде на россиянина

Подъем / Telegram

В Пскове пьяного сотрудника силовых структур заподозрили в наезде на пешехода, Следственный комитет России (СКР) начал проверку. Об этом сообщается на сайте областного управления ведомства.

Инцидент произошел 22 августа возле дома 71 по Рижскому проспекту. Пешеход получил черепно-мозговую травму и перелом голени. Тесть пострадавшего рассказал Telegram-каналу «Подъем», что мужчина потерял зрение. По данным канала, за рулем автомобиля был нетрезвый полицейский.

Проверку проводит первый отдел СКР по расследованию особо важных дел. Ведомство также попросило очевидцев дать следователям дополнительную информацию, в том числе записи с видеорегистраторов.

Ранее в Хабаровске сотрудник правоохранительных органов на автомобиле совершил наезд на местных жителей. Полицейский в служебное время наехал на трех человек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате один из них погиб, двое получили травмы и были госпитализированы.

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