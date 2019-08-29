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Солдат-срочник из Дагестана избил женщину с ребенком в Севастополе

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Солдат-срочник из Дагестана по фамилии Алиев избил женщину на пляже в Севастополе, а потом напал на мужчину, который попытался за нее заступиться, сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на источник.

По информации канала, 25 августа к рядовому Алиеву из военной части 80365 приехал старший брат, и тот ушел в самоволку. О его уходе командир части не знал, подчиненные ему об этом не доложили. Все это время братья были «в загуле» и, предположительно, употребляли наркотики.

«Когда вечером они проезжали на своем BMW мимо пляжа "Омега", машина задела трехлетнего ребенка, который шел с матерью. В ответ на замечание женщины солдат выскочил из машины и стал ее избивать», — говорится в публикации. Один из очевидцев попытался вмешаться в конфликт, но за это братья избили и его.

Дело передано в военно-следственное управление Следственного комитета.

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