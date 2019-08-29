Избивших и ограбивших доцента Нью-Йоркского университета задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали местных жителей, избивших и ограбивших доцента Нью-Йоркского университета. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в сентябре прошлого года задержанные встретили в баре преподавателя экономики из США. Они обработали мужчину газовым баллончиком, избили и отобрали все ценные вещи. Стоимость ущерба составила 320 тысяч рублей.

Одного из злоумышленников задержали год спустя — им оказался 34-летний житель города Кудрово Ленинградской области, личности его подельников устанавливаются.

Пострадавший преподаватель — россиянин, окончивший МГУ и перебравшийся жить и работать в Америку. Там он является доцентом факультета экономики Нью-Йоркского университета, периодически приезжает в Россию для участия в научных семинарах.

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