Помощницу прокурора избили и ограбили под Москвой

В подмосковных Люберцах избили и ограбили старшего помощника городской прокуратуры. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, на женщину напали двое неизвестных мужчин, избили ее и сняли с шеи золотую цепочку. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за медицинской помощью, у нее зафиксировали ссадины и кровоподтеки.

По подозрению в совершении преступления задержали двоих местных жителей 1993 и 1994 года рождения. В отношении них возбуждено уголовное дело о разбое группой лиц по предварительному сговору.

27 июля сообщалось, что неизвестный мужчина изнасиловал и ограбил прохожую в Измайловском парке в Москве. Он отобрал у девушки смартфон и ювелирные украшения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru