Работавший в России бизнес-партнер Трампа сливал информацию ЦРУ

Бывший деловой партнер президента США Дональда Трампа Феликс Сэтер во время работы в России сотрудничал с американскими спецслужбами и собирал для них информацию о российских системах противоракетной обороны. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на письмо, направленное в окружной суд Нью-Йорка юристами из адвокатской конторы Morgan Lewis.

В документе отмечается, что в конце 1990-х годов Сэтер работал в России на телекоммуникационную фирму AT&T. Бизнесмен начал сотрудничать с ЦРУ и ФБР после того, как узнал, что его разыскивают из-за подозрений в мошенничестве. В частности, отмечается, что Сэтер помогал властям США в попытках приобрести некий российский противоракетный комплекс. «Используя свои российские контакты, Феликс проник на закрытый военный объект в России, где располагалась эта система, и передал данные о ней офицеру [разведки США]», — говорится в письме. О деталях проникновения на военный объект, а также о названии комплекса не сообщается.

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О прямых поставках противоракетных комплексов из Росси в США официально не сообщалось, однако известно, что Вашингтон закупил российские системы С-300 у Белоруссии (в 1990-х) и Украины (в 2000-х). Пентагон совершал сделки через компании-посредники. Власти США хотели применить российские технологии для усовершенствования своих ракетных комплексов, отмечает РБК.

Феликс Сэтер (имя при рождении — Феликс Шеферовский) родился в 1966 году в Москве, позже его семья переехала в США. В Нью-Йорке Сэтер основал брокерскую фирму State Street, а в 1998 году против него возбудили уголовное дело о мошенничестве. Спустя 11 лет сотрудничавший со следствием бизнесмен получил мягкий приговор — штраф 25 тысяч долларов. Затем бизнесмен занялся предпринимательской деятельностью и консалтингом в недвижимости. В частности, известно о совместных проектах Сэтера с Дональдом Трампом.

В декабре 2018 года телеканал CNN опубликовал список соратников Трампа, которые имели контакты с Россией во время его предвыборной кампании. В списке из 16 фамилий значится и Феликс Сэтер.

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