Доллару придется побыть сильным

Министерство финансов США и Федеральная резервная система (ФРС) не будут в ближайшее время проводить валютные интервенции для ослабления доллара, заявил в интервью Bloomberg глава ведомства Стивен Мнучин.

Его слова стали ответом на начавшиеся разговоры о скором принудительном ослаблении доллара со стороны финансовых властей Соединенных Штатов. Одним из поводов послужили участившиеся заявления президента Дональда Трампа о том, что курс доллара является слишком завышенным и это мешает американским экспортерам, делая их продукцию менее конкурентоспособной. Власти Китая американский лидер, напротив, обвинял в намеренном ослаблении юаня в условиях продолжающейся торговой войны. Действия Пекина Трамп называл спекулятивными.

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При этом Мнучин не исключил возможность интервенций в будущем. Для этого, по его словам, Минфину придется согласовывать свои действия с ФРС, которая будет выступать его агентом при совершении валютных сделок.

В настоящий момент на балансе регулятора находится около 94 миллиардов долларов свободных средств, которые он может потратить на закупки иностранной валюты с целью ослабления доллара. Издание отмечает, что это небольшая сумма на фоне всего мирового валютного рынка, объем ежедневных сделок которого оценивается в пять триллионов долларов.

В последний раз ФРС и Минфин прибегали к валютным интервенциям в 2011 году. Тогда это было связано с резким ослаблением японской иены после землетрясения в Фукусиме.

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