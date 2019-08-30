Украина почти признала Ан-124-100М российским

Разрабатываемому российским конструкторским бюро (КБ) «Ильюшин» на базе Ан-124-100 «Руслан» сверхтяжелому военно-транспортному самолету Ан-124-100М следует дать другое обозначение, полагает украинская компания «Антонов».

В сообщении государственного предприятия (ГП) говорится, что его специалисты не отрицают технической возможности глубокой модернизации спроектированного ими Ан-124-100 «Руслан», однако подбор и установка современного оборудования российским КБ приведет к «значительному изменению летно-технических характеристик самолета по сравнению с базовой моделью», в связи с чем «появится новый летательный аппарат», который должен получить обозначение без использования марки «Антонов».

Украинская компания отмечает, что не участвует в разработке российского самолета и не будет нести ответственность за его безопасность, а также напоминает, что является держателем сертификата типа на Ан-124-100 «Руслан». Отдельно ГП обращает внимание на то, что с 2004 по 2007 год оно разработало и сертифицировало три модификации Ан-124 «Руслан», одна из которых уже получила обозначение Ан-124-100М.

В августе глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что «Ильюшин» с 2017 года ведет разработку глубоко модернизированного сверхтяжелого военно-транспортного самолета Ан-124-100М, что позволит уже в ближайшее время считать Ан-124 «Руслан» «российским».

В мае на Украине запретили эксплуатацию пяти гражданских Ан-124-100 авиакомпании «Волга-Днепр», поскольку летная годность таких самолетов была продлена с нарушениями правил Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в обход украинской компании-разработчика «Антонов».

В августе 2018 года Мантуров заявил, что имеющийся в распоряжении России парк транспортных самолетов прослужит до конца 2040-х годов, после чего возможна организация производства его замены.

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В июле того же года член Общественного совета при Минобороны России, директор ЦАСТ (Центр анализа стратегий и технологий) Руслан Пухов усомнился в текущих возможностях российской промышленности производить самолеты Ан-124 «Руслан».

Ан-124 «Руслан» — тяжелый дальний военно-транспортный самолет грузоподъемностью до 120 тонн. Первый полет совершил в 1982 году, серийно производился в Ульяновске с 1984-го по 2004 год. Всего выпущено 55 машин, из которых в распоряжении ВКС России находятся 26 (в летном состоянии — около 10), еще 24 машины принадлежат коммерческим авиакомпаниям, в том числе 12 — российской «Волга-Днепр» и семь — украинской «Авиалинии Антонова».

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