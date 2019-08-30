Финал Лиги чемпионов пройдет в России

Финальный матч Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Также финальный матч турнира 2022 года решено провести в немецком Мюнхене. Лондонский стадион «Уэмбли» примет финал Лиги чемпионов в 2023 году.

На финальный матч по итогам сезона-2020/2021 претендовали Россия и Германия. УЕФА отдал предпочтение Санкт-Петербургу. Событие пройдет на стадионе «Газпром-Арена» вместимостью в 68 тысяч зрителей.

Россия во второй раз получила возможность провести финал главного клубного турнира Европы. В 2008 году на московском стадионе «Лужники» за трофей спорили «Манчестер Юнайтед» и «Челси». «Красные дьяволы» завоевали кубок Лиги чемпионов по итогам серии пенальти.

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