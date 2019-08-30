Facebook заблокировал аккаунт Рабиновича после поста об обмене пленными

Социальная сеть Facebook заблокировала аккаунт сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича на 30 дней. Об этом сообщил украинский журналист Владимир Кацман на своей странице в Facebook.

Материалы по теме Россия и Украина начали обмен заключенными Стороны держат детали операции в секрете

По его словам, аккаунт депутата был заблокирован сразу после публикации поста об обмене пленными. В нем Рабинович опровергает сообщения об уже свершившейся операции. «Об освобождении наших пленных: К сожалению, ложь. Умоляю: меньше ******* [говорите], если хотите результата. Не теряйте надежду — все будет хорошо», — привел Кацман содержание поста Рабиновича.

Журналист добавил, что страница депутата заблокирована на 30 дней.

Кацман также опубликовал видео, которое Рабинович не успел разместить в Facebook. На нем оппозиционер показывает два куска полтавского сала и говорит, что везет их в подарок. Имя потенциального обладателя продукта он не назвал.

О начале обмена пленными между Киевом и Москвой в ночь на 30 августа сообщил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Однако позже российская и украинская стороны опровергли это заявление. Кроме того, пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская пояснила, что операция в пятницу не состоится.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!