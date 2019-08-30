Россиян поучили правильно задавать вопросы губернатору из ФСО

В городе Данилов Ярославской области местных жителей и школьников учили правильно разговаривать с губернатором Дмитрием Мироновым. Жители, которые получили инструкцию, записали разговор — аудиозапись опубликовало издание 76.ru.

Собрание прошло в одном из домов культуры, куда должен был приехать Миронов. На записи слышно, как жители задают в микрофон свои вопросы, а потом им объясняют, как их правильно сформулировать перед губернатором. Например, вопрос женщины о просьбе построить новый Дом культуры и досуговый центр посоветовали переформулировать так: «А можно сразу немножко ремарку? Не говори: "Он неприглядный". Давай просто [неразборчиво] и "Мы ждем новый". В принципе "неприглядный" давай не будем говорить, потому что наши местные посмотрят, ну там ремонт-то делался».

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Даниловский краевед Дмитрий Андреев рассказал, что правильные вопросы учили задавать и детей, об этом он написал в Facebook и опубликовал фотографию листка с одним из вопросов.

«Самым "проверенным" детям раздали маленькие листики с заготовленными для губернатора вопросами. Ну, например, как вам такой вопрос губернатору: "Я очень люблю свой родной район и считаю его красивым. Мне кажется, что он мог бы быть не менее привлекательным для туристов, чем, к примеру, тот же Углич и Мышкин. Но у нас не так много интересных объектов, которые могли бы привлечь людей. Я хотел бы развивать это направление, но не знаю, как сделать это выгодным и для района, и для себя в том числе. С чего начать?"» — написал Андреев.

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Он отметил, что к школьникам предъявили отдельные требования по внешнему виду: им нужно было надеть сменную обувь, невычурную одежду, уложить волосы. Девочек попросили надеть юбки ниже колен. Школьников также попросили не надевать костюмы, чтобы губернатор не подумал, что перед ним «статисты, сытые, довольные, улыбающиеся». Кроме того, мальчики и девочки должны были садиться через одного.

Как пишет 76.ru, в конце встречи жителям рассказали, как не испортить отношения с местными властями. «Еще я вам такую фишку скажу, но, если что, я вам ее не говорила. В общем, у губернатора есть социальные сети. В эти социальные сети нужно и важно писать, — произнесла инструктор. — Может быть, не на общей стене. Потому что, если напишем на общей стене, это будет идентифицироваться как… Люди будут ходить тыкать в тебя пальцем, вон он написал, какой плохой. Можно в личку написать: "Дмитрий Юрьевич, тыры-пыры-растопыры, бэ-бэ-бэ"», — говорит инструктор.

В правительстве Ярославской области заявили, что дети придумали вопросы сами, а представители местной администрации их собрали. Там отметили, что детей попросили прийти за час до мероприятия, и сравнили это с походом в театр, куда обычно «приходят за час».

«Может, они и дали какие-то советы. Насчет розданных бумажек я ничего не могу сказать, я ничего такого не видела. А по поводу формата одежды разговор действительно был. Но, согласитесь, мы с вами в театр ходим в одной одежде, в другое место — в другой», — заявила замдиректора департамента по физкультуре, спорту и молодежной политике правительства Ярославской области Вера Даргель.

Дмитрий Миронов руководит Ярославской областью с 2016 года. Перед этим он служил в МВД и Федеральной службе охраны (ФСО). По данным открытых источников, в 2010 году Миронов обеспечивал безопасность занимавшего тогда должность премьер-министра Владимира Путина в его поездке из Хабаровска в Читу на желтом хэтчбеке Lada Kalina.

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