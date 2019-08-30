Хакеры годами читали переписку владельцев iPhone и следили за ними

Сотрудники входящей в Google команды Project Zero раскрыли масштабную операцию хакеров, которые на протяжении 30 месяцев заражали устройства iPhone вредоносными программами. Об этом пишет The Guardian.

По оценкам экспертов, жертвами кампании каждую неделю становились тысячи пользователей. Специалистам удалось прекратить деятельность злоумышленников в январе 2019 года.

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В Google пояснили, что злоумышленники заражали смартфоны с помощью нескольких сайтов. Пользователям iPhone было достаточно зайти на определенный ресурс, чтобы вредоносная программа была установлена на их телефон.

Получив доступ к устройству, хакеры могли следить за его местоположением, которое обновлялось каждую минуту. Также преступники получали все пароли от iPhone и историю переписки юзера в таких мессенджерах, как WhatsApp, Telegram и iMessage. Кроме того, злоумышленники могли скачать данные адресной книги пользователей и данные почты Gmail.

В Google отметили, что вредоносная программа удалялась с устройства, как только оно перезагружалось. Однако специалисты утверждали, что хакеры могли сохранить доступ к аккаунтам юзера даже в случае потери доступа к самому смартфону.

В июле сообщалось о том, что найден способ заразить любой iPhone через сообщения. При этом пользователю достаточно открыть полученное им СМС.

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