Мужчина наорал на ребенка в самолете и нашел поддержку в сети

Пользователь Reddit под ником Mustafaxvv заявил, что грубо обошелся с чужим ребенком, который летел вместе с ним в самолете. Он рассказал свою историю и уточнил у комментаторов, правильно ли поступил. Большинство юзеров поддержали его.

Автор рассказал, что ему досталось место у прохода, и весь полет пассажиры ходили мимо него. После приземления, по его признанию, все явно чувствовали себя плохо, однако оставались на местах, так как табло «Пристегните ремни» было подсвечено. Пилот приступил к рулежке в сторону аэропорта, когда 10-летний внезапно ребенок вскочил со своего места и направился в уборную.

Однако по дороге ребенок остановился возле автора поста, и его обильно вырвало. По словам Mustafaxvv, его рубашка была испачкана. «Я был в шоке, когда он стоял там, уставившись на меня, а затем он снова начал давиться, и я сразу же закричал: "Убирайся от меня к черту!", и ребенок побежал в туалет», — пояснил автор. Около багажной ленты родители ребенка набросились на него за то, что тот кричал на их ребенка, и назвали мудаком.

Большинство комментаторов утешили автора, заметив, что он поступил так ненамеренно. «Это звучит как реакция на шок, а не на историю, будто ты самозабвенно кричал на ребенка. Похоже, что ему тоже отстойно было! Но его родители кажутся придурками», — отметил юзер marcieabadeeer. Многие посчитали, что все произошедшее было несчастным случаем.

Пользователь ZenBeam заметил, что отец ребенка должен был извиниться перед пострадавшим Mustafaxvv, а не кричать на него. Некоторые напомнили, что в карманах кресел специально предусмотрены пакеты для таких случаев, и родителям следовало предложить такой ребенку, а не отправлять его в уборную.

Ранее пользователь сети заявил, что хочет сдать своего друга полиции за крупную сумму денег. Комментаторы поддержали его решение.

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