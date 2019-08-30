Вооруженные грабители вынесли 140 миллионов из обменника в Москве

В Москве трое вооруженных мужчин ограбили обменник. Об этом в пятницу, 30 августа, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, около 17:30 в один из обменных пунктов на Братиславской улице ворвались трое мужчин, один из которых был вооружен пистолетом. Угрожая оружием, нападавшие похитили крупную сумму и скрылись. По словам кассира, похищено более 140 миллионов рублей.

Как уточняет РЕН ТВ, в пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили, что в полицию поступило сообщение об инциденте. По предварительным данным, грабители забрали сумку с наличными деньгами. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют данную информацию.

23 июля 2018 года сообщалось, что сотрудники московской полиции задержали мужчину, подозреваемого в вооруженном ограблении банка на Ленинградском проспекте. Ему удалось украсть 15 миллионов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru