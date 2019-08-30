Жизненно необходимое обезболивающее оказалось опасным

Группа американских ученых обнаружила новый побочный эффект от употребления обезболивающего трамадол. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Специалисты изучили данные более 12 миллионов записей Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов с 2004 по 2019 год, в которых упоминается негативное влияние употребления лекарста. В результате они обратили внимание на то, что с началом применения трамадола у людей снижается концентрация глюкозы в крови и наступает гипогликемия. Это может быть смертельно опасно для людей, страдающих диабетом.

В случае с другими опиоидными препаратами такой связи не наблюдается. По словам ученых, риск развития гипогликемии при употреблении трамадола в десятки раз выше, чем при употреблении других опиоидов и сравним с метадоном, применяемым для лечения героиновой зависимости.

В России трамадол включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также входит в перечень сильнодействующих и ядовитых веществ. Применяется при болевых синдромах средней и сильной интенсивности, при проведении болезненных диагностических или терапевтических мероприятий и для лечения синдрома отмены опиатов.

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