Россияне бросились скупать валюту

Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту в июне этого года вырос на 41 процент. Рост наблюдался как на доллары США — 45 процентов до уровня 581 миллион, так и на евро — 33 процента до 423 миллионов. Об этом говорится в материалах Банка России.

За этот период в банках наличной иностранной валюты куплено на 2,3 миллиарда долларов, что на 21 процент больше, чем в мае. Долларов купили больше на 19 процентов, а евро — на 25 процентов. Возросло на 18 процентов и количество операций — 2,1 миллиона сделок, причем средний размер по ним подрос на три процента до 1,1 тысячи долларов.

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Совокупный спрос — это сумма купленной в банках, полученной по конверсии и снятой со счетов наличности — вырос на 13 процентов, достигнув четырех миллиардов. Долларов куплено на 2,6 миллиарда (рост 12 процентов), евро — на 1,4 миллиарда (плюс 15 процентов). Отмечается, что это меньше, чем показатели июня прошлого и позапрошлого годов.

Выросло и предложение валюты банкам: за июнь показатель достиг трех миллиардов долларов, что на шесть процентов больше майских цифр. Из них продажи банкам составили 1,2 миллиарда долларов, почти столько же, сколько в мае.

Банки в июне ввезли в Россию иностранную валюту в объеме двух миллиардов долларов, это на 54 процента больше, чем месяцем раньше. Ввоз долларов вырос на 76 процентов.

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