Высокопоставленный чиновник посмотрел порно на работе и уволился

Высокопоставленный чиновник министерства юстиции США подал в отставку после того, как был уличен в просмотре порно на рабочем месте. Об этом сообщает CNN.

Фамилия госслужащего и его должность не уточняются. Расследование инцидента проводило Управление главного инспектора министерства. Согласно опубликованным документам, нарушитель был замечен за просмотром эротического контента.

Изначально чиновник отрицал свою вину, однако в конце концов признался, что намеренно заходил на порносайты с рабочих компьютеров, официально числящихся как собственность правительства. Следы подобных действиях были обнаружены на двух устройствах, выданных должностным лицам.

Сообщается, что чиновник подал в отставку до завершения расследования. Сотрудники министерства юстиции приняли решение не привлекать его к ответственности за содеянное.

Ранее сотрудник управления общественными службами города Канберра был уволен за постоянный просмотр порнографических картинок на рабочем месте. В 2018 году сотрудник Геологической службы США заразил правительственную сеть вирусами из-за того, что постоянно посещал порносайты.

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