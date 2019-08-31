Найден «шахид-танк» Т-55

Боевики «Исламского государства» (организация запрещена в России) переоборудовали танк в так называемый шахид-мобиль — начиненное взрывчаткой транспортное средство для однократной атаки. Кадры опубликовал Telegram-канал «Милитарист».

«Экий "шахид-танк" из Т-62 сделали», — пишут авторы канала.

Военный эксперт Алексей Хлопотов уточнил в своем блоге, что это не Т-62, а трофейный Т-55, и добавил, что машину обнаружили в сирийской провинции Хама.

Враждующие стороны в Сирии — и правительственные силы, и боевики — используют в боях вооружение и транспорт, доработанные кустарно. Так, в мае текущего года сирийская армия вновь задействовала штурмовую ракетную установку, которая была построена на базе тренажера для водителей-механиков танков Т-72.

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